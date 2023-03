Piena e totale fiducia in Piantedosi: Fratelli d'Italia non molla il ministro

03 marzo 2023 a

La vicenda dei migranti morti in mare davanti alle spiagge della Calabria e le conseguenti polemiche sollevate dalle opposizioni, con la richiesta di dimissioni da parte di Elly Schlein, non intaccano la fiducia di Fratelli d’Italia nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A ribadire la piena fiducia nei confronti del numero uno del Viminale ci ha pensato il capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan, intervistato da Affari ItalianI: “Piena e totale fiducia nel suo operato, nella sua competenza e nella sua correttezza. Fanno ogni giorno richieste di dimissioni. Ora tocca a Piantedosi, prima era toccato ad altri. Pensino piuttosto ai loro ministri e a come si sono comportati nel passato”.

“Abbiamo - prosegue Malan - un grande programma comune che abbiamo già iniziato a realizzare. Ritengo importantissimo il rinvio di oggi in Europa, a data da destinarsi, del voto sullo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035. Un risultato importantissimo per l'Italia perché quello stop creerebbe danni enormi all'intera Europa e all'Italia. Tanti risultati abbiamo già ottenuto e tanti ne otterremo. Avanti uniti e coesi attorno al programma con il quale siamo stati votati dai cittadini”. “Tutta la squadra di governo ha il pieno sostegno di Fratelli d'Italia e della maggioranza. Avanti uniti per il bene dell'Italia e degli italiani” ha concluso il capogruppo della truppa del partito di Giorgia Meloni al Senato.