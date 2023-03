L'Aria Che Tira, Gardini contro la sinistra su Crotone: i veri criminali sono gli scafisti

02 marzo 2023 a

La tragedia di Crotone spacca la politica. La sinistra va all'attacco e chiede le dimissioni del ministro Piantedosi. Il governo di centrodestra difende i propri uomini e fa notare che il premier Meloni ha appena scritto una lettera all'Europa per chiedere un intervento urgente. Nella puntata de L'Aria Che Tira del 2 marzo si è collegata Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia che ha detto: i veri criminali sono gli scafisti.

"Fratelli d'Italia ha confermato il sostegno al ministro Piantedosi. Meloni ha scritto una lettera all'Europa per chiedere che tragedie come quella di Crotone non si ripetano più. Il problema è che, in una situazione come questa, in un Paese normale l'opposizione appoggia l'azione del governo. Abbiamo una sinistra che è strana. Il Paese dev'essere compatto nel chiedere all'Europa la velocità, altrimenti si fa il gioco di chi poi su questi temi nicchia. E' importante la compattezza di un Paese. L'aereo di Frontex aveva detto che la nave navigava con un buon galleggiamento, tant'è che è arrivata a cento metri dalla costa. Se non avesse trovato la secca non sarebbe successa questa tragedia. I veri criminali sono gli scafisti, i trafficanti di esseri umani. Purtroppo non sono le prime centro persone che muoiono. nei dieci anni precedenti sono morte 26mila persone. Anche quando al governo c'erano quelli bravi, umanitari e di sinistra. Questo è il nuovo schiavismo del terzo millennio.