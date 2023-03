Rivoluzione Pd, "ora se ne va?". Il messaggio di Nardella a Elly Schlein

02 marzo 2023 a

a

a

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd, cosa succede ora ai sostenitori di Stefano Bonacccini "sconfitti" alle primarie? Tra questi c'è Dario Nardella, sindaco di Firenze che ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 febbraio, risponde così alla domanda del conduttore: "Se con Elly Schlein vado via dal Pd? Nessuno deve andare via, Elly Schlein ha vinto perché ha saputo essere più identitaria dopodiché si riconosce la vittoria, bisogna stare uniti".

Il "pericolo fascista" unisce Schlein e Conte: in piazza insieme

Nardella è tornato oggi sulle prossime mosse del Partito democratico. "Adesso Elly ha l’onore e l’onere di indicare al Pd una strada, facendosi carico dell’esito di questo congresso in cui rientra anche il voto dei circoli", ha detto il sindaco di Firenze e già capo del comitato Bonaccini, in un’intervista a La Repubblica. "Per guidare un grande partito si deve guardare al risultato complessivo, che include sia il volere degli iscritti, sia il dato dell’area riformista. La vittoria di Schlein è chiara, l’importante ora è valorizzare il pluralismo politico del Pd", aggiunge rivendicando il peso del voto dei congressi locali che aveva "incoronato" Bonaccini, risultato ribaltato ai gazebo dove il voto era aperto a tutti, non solo agli iscritti.

L'ultima della sinistra su Meloni. "Vecchia?" Ferrara silenzia De Gregorio

"Non sta a me - sottolinea Nardella - dire quel che deve fare la segretaria, ma ho apprezzato i suggerimenti di Prodi dalle colonne di Repubblica: unire tutti i riformisti. Non dimentichiamo che il Pd è nato per tenere insieme riformisti e radicali, altrimenti diventa una cosa diversa".