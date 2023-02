Pd, passaggio di consegne: Letta spiazza Elly, l'era Schlein battezzata col melograno

27 febbraio 2023 a

Al Nazareno va in scena il passaggio di consegne tra Enrico Letta e Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito democratico: "Teniamo unito il partito, apriremo subito a un nuovo tesseramento" dice mentre il suo predecessore le regala un melograno imbarazzando la diretta interessata che reagisce ridendo: "Voglio regalare ad Elly il melograno che è simbolo di prosperità, fortuna e salute, ciò che il nostro partito con Elly sicuramente avrà” dice l'ex premier passandole il frutto. La neo segretaria sorride davanti agli applausi ma non nasconde un certo imbarazzo per il gesto inconsueto. Di certo i dem - che hanno eletto il loro nono segretario da quando sono nati senza che nessuno sia mai riuscito a terminare il mandato - di fortuna e tanta ne avranno bisogno. Tutti i sondaggi rilevano il crollo dei democratici ma così bassi e mai così tanto in stato confusionale. Con Letta al timone del partito poi il Pd ha perso le ultime elezioni politiche e ha fatto il bis anche alle regionali.

"Tagadà", la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, trasmette in diretta la brevissima cerimonia sul passaggio di consegne e qualcuno dallo studio commenta: "Certo non poteva regalargli una campanella". Il riferimento è naturalmente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al suo passaggio di consegne quando, il 23 ottobre scorso, l'ex premier Mario Draghi consegnò nelle mani di Meloni proprio la famosa campanella. In tanti pensano che sia stata proprio la prima premier donna a tirare la volata al primo segretario "rosa" nel Pd. Ci sono arrivati anche loro ma solo con dieci anni di ritardo rispetto a Fratelli d'Italia.