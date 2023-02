Non è l'Arena, Massimo Cacciari sulle primarie Pd: Meloni ha tirato la volata a Schlein

27 febbraio 2023 a

Proprio nelle ore in cui Elly Schlein veniva eletta nuovo segretario del Partito Democratico, in tv gli opinionisti cercavano di interpretare un voto che potrebbe cambiare il corso della sinistra. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Non è l'Arena" in onda su La7 il 26 febbraio. In collegamento c'era il filosofo Massimo Cacciari che ha evidenziato il ruolo del premier Meloni nella nomina del nuovo segretario democratico.

"Dopo Meloni premier, per un largo settore dell'elettorato e dei simpatizzanti del Partito democratico era quasi una scelta obbligata. E questo vale anche per l'opinione pubblica intorno al Pd - ha detto Cacciari - Voglio dirlo molto brutalmente: Meloni ha tirato la volata a Schlein. Non c'è dubbio alcuno. Questo è pacifico. E' comunque un grande risultato per Schlein. Con un risultato di questo genere il Partito democratico difficilmente può restare insieme. A questo punto può esserci un momento di chiarezza perché quello che finora era stato un'accozzaglia di indistinti sentimenti può finalmente avere una sua decisione e quindi, con chiarezza, configurarsi una parte del Partito Democratico "renziano" e una parte del Partito Democratico che tenta la strada della ricomposizione a sinistra".