Maurizio Gasparri contro Santalucia: interrogazione al ministro Nordio

Il caso Delmastro fa ancora discutere. Maurizio Gasparri attacca il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. In un'intervista al Fatto Quotidiano, Santalucia ha criticato le dichiarazioni del ministro Nordio sulle prerogative del governo sul caso Donzelli. Il vicepresidente del Senato ha presentato un'interrogazione al ministro Nordio per saper se è stata rispettata la separazione dei poteri. «Ho presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia per sapere quali siano le valutazioni del ministro Carlo Nordio sulle affermazioni del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Santalucia, rilasciate per mezzo stampa in un’intervista a "Il Fatto" - ha detto Gasparri - Il ministro della giustizia, in sede parlamentare, in riferimento alle vicende legate ad Alfredo Cospito, altri detenuti e materiali relativi a persone sottoposte al 41 bis, ha detto che "spetta al ministero definire la qualifica degli atti dei quali si sta parlando".

Poi Gasparri ha affondato il colpo contro Santalucia: "Santalucia, quando gli è stato chiesto se fosse d’accordo con queste affermazioni, ha replicato contestando sostanzialmente le funzioni del Governo e Parlamento, interpretando, in modo opinabile, la separazione tra i vari livelli giudiziario, esecutivo e legislativo. Parole a mio avviso inadeguate alla funzione di magistrato che Santalucia riveste. Nordio ha parlato in Parlamento alla luce di fatti precisi e di poteri che gli competono mentre Santalucia ha usato un mezzo stampa per lanciare un messaggio da contenuti non chiari. Vorremmo sapere quali siano le valutazioni del ministro Nordio su questo atteggiamento che potrebbe violare principi fondamentali delle istituzioni e della separazione dei poteri». Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).