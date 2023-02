Cospito, sbotta Delmastro: “Deve restare al 41 bis. Messina Denaro sta peggio”

25 febbraio 2023 a

Andrea Delmastro detta la linea su Alfredo Cospito. Il sottosegretario alla Giustizia intervistato dall’AGI, al termine di una lunga visita nel carcere di Pavia, ha commentato la decisione della Cassazione e le condizioni di salute dell’anarchico, in sciopero dalla fame da quattro mesi: “Credo che le condizioni di Matteo Messina Denaro siano peggiori di quelli di Cospito e non volute. Se il motivo per cui si dovesse revocare il 41 bis fossero le condizioni di salute ne revocheremmo troppi. È evidente che Cospito - sottolinea Delmastro - era colui che finché non era al 41 bis scriveva agli anarchici che il salto di qualità doveva essere dall’aggressione alle strutture dello Stato alle persone dello Stato. Uno che dice dal carcere che bisogna ammazzare i carabinieri, deve rimanere al 41 bis, se poi fa lo sciopero della fame pazienza…”.

L’esponente di Fratelli d’Italia si è poi espresso sull’evasione di un detenuto della mala garganica dal carcere di Nuoro: “Le evasioni ci sono da quando esiste il concetto di detenzione. I magistrati stanno indagando e noi con le altre forze di polizia lo stiamo cercando. L’unica cosa certa è che verrà riacciuffato e riportato in alta sicurezza. Non mi faccia svelare segreti sulle modalità della fuga del detenuto perché sono già noto per farlo, per svelare segreti ironizza. Dobbiamo - ha concluso Delmastro - mettere sempre più in sicurezza le nostre strutture penitenziarie”.