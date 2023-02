Dimartedì, Davigo choc: "Vi piace stare vicino ai ladri". Cattaneo lo sbrana

22 febbraio 2023 a

Decenni di processi, in pratica tutte assoluzioni. Si parla di Silvio Berlusconi nel corso della puntata del 21 febbraio di Dimartedì, su La7, condotto da Giovanni Floris. Ospiti del talk show il capogruppo alla Camera di Forza Italia Alessandro Cattaneo e l’ex magistrato Piercamillo Davigo. Insomma quello ai danni del Cav è stato un assedio? Incalzato sul tema, ha preso la parola Davigo: “Una cosa può non essere reato ma essere lo stesso una schifezza”.

Poi aggiunge: “Se un comportamento è una schifezza, non lo deve valutare il giudice ma la politica”. L’ex magistrato noto per aver fatto parte del pool Mani pulite, riserva parole al veleno verso Berlusconi ma anche sui politici in generale: “Quello che a me colpisce è l’indifferenza di molti politici a sedersi di fianco a un ladro, vi piace stare seduti vicino ai ladri”.

A questo punto interviene il deputato di Forza Italia Cattaneo: “Ma come si permette di dire queste cose”. E ancora: “Io quando sento le parole di Davigo sono inquietato”. L’ex sindaco di Pavia sottolinea come Davigo voglia ergersi a “giudice morale e etico della condotta degli altri” mancando di rispetto a Silvio Berlusconi e a tutta la classe politica. Poi alzando i toni della discussione aggiunge: “Queste parole vanno contro l’impostazione garantista della nostra costituzione”. E infine conclude con un’affermazione in difesa del proprio partito e del suo storico leader: “Gli elettori hanno dato fiducia a Berlusconi, a Forza Italia e al centrodestra. Il popolo ha deciso che siamo degni di rappresentarli”. Insomma, l’argomento Berlusconi è più che mai al centro dell’attenzione. Come testimonia il dibattito acceso che ha portato, nel programma di Giovanni Floris, a questo duro scontro tra Piercamillo Davigo e Alessandro Cattaneo continuando a dividere l’opinione pubblica sulla questione.