Milleproroghe, la Camera dei deputati dà il via libera al decreto

22 febbraio 2023 a

a

a

La Camera dei deputati ha dato il suo via libera definitivo al cosiddetto decreto Milleproroghe. Il via libera della Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sul decreto è arrivato con 198 voti a favore. I contrari sono stati 128 e 4 gli astenuti. Il decreto Milleproroghe, già approvato dal Senato, sarà licenziato in via definitiva giovedì 23 febbraio con il voto finale che si svolgerà dopo l’esame degli ordini del giorno.

Concessioni balneari, ok alla proroga fino al 2024

L’Aula di Montecitorio ha proseguito con l’illustrazione degli ordini del giorno e i pareri del governo mentre le votazioni inizieranno nella seduta di giovedì mattina. Tra le misure contenute nel provvedimento c’è la proroga di un anno della scadenza delle attuali concessioni balneari e il rinvio delle gare. Così come viene prorogata la delega del governo sulla mappatura della situazione in essere.