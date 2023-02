Elezioni regionali, Berlusconi: chi non vota non è un buon italiano

12 febbraio 2023 a

a

a

Elezioni regionali, Silvio Berlusconi rivolge un appello agli italiani per andare a votare. In Lazio e Lombardia, i dati sull'affluenza sono molto bassi. E il leader di Forza Italia chiede a tutti di recarsi alle urne. "Sono preoccupato per l’affluenza perché ho domandato agli addetti al voto e mi hanno detto che non hanno ancora raggiunto in questa sezione il 20%». Sono le parole pronunciate dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver votato al seggio di via Ruffini a Milano. «Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Lombardia e Lazio che il voto non è soltanto un diritto, è anche e soprattutto un potere che dà ai cittadini possibilità di scegliere da chi vogliono essere governati e quindi la possibilità di decidere sul loro futuro. Chi non vota non è un buon cittadino, chi non vota non è un buon italiano» aggiunge.

Affluenza a picco, l'appello di Meloni: è importante, andate a votare

«Spero che tutti i cittadini di Lombardia e Lazio vadano a votare e che questa percentuale si sposti vicino al cento. La scarsa affluenza è un male di per sè, anche per le conseguenze che provoca. Dentro di me ho ben chiaro il concetto che una democrazia è tale se la maggioranza dei cittadini va a votare. Se fosse un voto meno del 50%, cosa che non penso assolutamente succederà, siamo davvero una democrazia?» si chiede l’ex premier che alla domanda sul perché la gente non va a votare replica: «Non posso dirlo, il mondo è pieno di stupidi» conclude Berlusconi