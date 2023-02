Regionali, affluenza a picco. L'appello di Meloni: è importante, andate a votare

12 febbraio 2023 a

a

a

Bassa partecipazione dei cittadini di Lazio e Lombardia alle elezioni regionali di oggi e domani. La premier Giorgia Meloni ha rivolto sui social "un augurio di buon voto ai cittadini del Lazio e della Lombardia che si stanno recando alle urne. Oggi sarà possibile votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordate: con soli 5 minuti del vostro tempo potrete scegliere i prossimi 5 anni della vostra Regione", ha scritto ala presidente del Consiglio ricordando: "Votare fa la differenza, sempre".

Cappotto Schlein nel feudo rosso: Bonaccini trema. "Chi c'è dietro"

Meloni ha votato per le elezioni regionali nel Lazio, presso il seggio allestito all’Istituto Bachelet, facente parte dell’Istituto Comprensivo G. Pallavicini nel quartiere Torrino. "È un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per la nazione. Quindi andate a votare", ha detto arrivando al seggio all’Istituto Bachelet.

Conte si accoda a Salvini, terremoto Rai: "Tutta da rifondare"

L'aaffluenza alle ore 12 nel Lazio è al 7,6 per cento, al 9,23 quella alle urne della Regione Lombardia (8,9 il dato medio). Va ricordato che si può votare oggi domenica 12 febbraio fino alle 23, e domani lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. Il dato delle 12 rappresenta un brusco arretramento rispetto alle scorse regionali che era stata del 19,76%, come ricorda il Viminale. In Lombardia nel 2018 alla stessa ora aveva votato il 20,73%, nel Lazioil 16,24%. Nel 2018, tuttavia, si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi saranno aperti anche lunedì.