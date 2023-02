Sanremo 2023, La Russa promuove Benigni: parlare di Costituzione non è sbagliato

09 febbraio 2023 a

Ignazio La Russa promuove Sergio Mattarella al Festival di Sanremo. Per la prima volta, il presidente della Repubblica è stato ospite del teatro Ariston. E il presidente del Senato ha giudicato positivamente anche il monologo di Roberto Benigni sulla Carta costituzionale perché ritiene che parlare dei fondamenti dello Stato sia sempre un dato positivo. «Parlare di Costituzione non è mai sbagliato - ha detto Ignazio La Russa in un’intervista al Corriere della Sera - Se poi quello sia il posto migliore o il discorso sia stato il migliore possibile non tocca a me giudicare. Sicuramente non c’entra nulla Mattarella che è stato invitato ed è andato e non credo conoscesse nei dettagli tutto quello che si sarebbe detto dal palco». Sul monologo di Benigni, La Russa spiega: «Sulla prima parte della Costituzione, quella dei principi e dei valori, credo che nessuno abbia intenzione di toccare alcunché e va giustamente celebrata. Sulla modernizzazione della seconda parte della Costituzione, invece, ricordo che lo stesso Benigni votò sì al referendum sulla riforma Renzi, che non passò. Lecito eh, per carità, però quello era un grosso cambiamento».

Infine, sull’articolo 21, celebrato dall’intervento di Benigni, il presidente del Senato si dice «d’accordissimo. La prima critica corretta al fascismo è proprio su questo, aver coartato e impedito queste libertà. Quelle che oggi la Costituzione garantisce a tutti». E aggiunge: «Assieme al primo, l’articolo 21 è anche il mio preferito della Costituzione».