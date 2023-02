Sanremo2023, Sgarbi travolge la sinistra: “Salotto ordinato del Pd, Ferragni il vero segretario”

09 febbraio 2023 a

Le esibizioni e i monologhi andati in scena a Sanremo per l’edizione del 2023 non sono andati giù a Vittorio Sgarbi. “Popolare e populista ma indifferente alla volontà degli elettori, Sanremo apre con tre simpatizzanti del Pd: Mattarella che vi fu iscritto, Benigni che prese in braccio Veltroni, Morandi che ha sempre votato Pci e Pd” il messaggio su Twitter del sottosegretario alla Cultura nel commentare la serata inaugurale del Festival condotto da Amadeus. Ma Sgarbi non si trattiene neanche nell’intervista a Metropolis, lanciato un siluro a tutto lo show e alla sinistra: “Chiara Ferragni è il vero segretario del Pd. E l’Ariston è il salotto ordinato del Pd”.

Una posizione critica nei confronti di Sanremo2023 viene espressa pure da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e segretario del Consiglio dei ministri: “Roberto Benigni difende la Costituzione? È solo spettacolo, non mi risulta che Benigni sia un costituzionalista. In generale non ci vedo un disegno, ma un riflesso condizionato che dipende dal fatto che non ci si è resi conto del risultato delle elezioni”. All’interno del governo Sanremo non è la kermesse preferita.