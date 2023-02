Stasera Italia, Senaldi critico col Pd: “Cospito? Si sono fatti strumentalizzare”

06 febbraio 2023 a

a

a

Un rischio di emulazione che porti ad un effetto domino sul 41 bis. Pietro Senaldi, condirettore di Libero, è ospite in collegamento della puntata del 6 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete 4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, e manda un avviso a tutto il mondo politico sul caso di Alfredo Cospito, sottolineando pure l’errore dei parlamentari dei parlamentari del Partito Democratico nella loro visita all’anarchico, che era in quel momento detenuto nel carcere di Sassari: “Se concedi la revoca del 41 bis a Cospito poi perché non concederla ai boss mafiosi, visto che magari i boss seguiranno la via di Cospito, mettendosi a digiunare pure loro. In questo senso c’è una logica temporale piuttosto evidente. Mi sembra evidente anche che la situazione è sfuggita di mano un po’ a tutti, non solo al governo, ma anche all’opposizione. I quattro del Pd che sono andati in visita a Cospito, esercitando il loro diritto, non si sono resi conto che venivano strumentalizzati”.