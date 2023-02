Siparietto tra Meloni e la platea. “Nun te preoccupà", la battuta che fa ridere tutti

05 febbraio 2023

Siparietto durante l'intervento di Giorgia Meloni all'evento organizzato dal centrodestra all'Auditorium Conciliazione di Roma per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. "Non abbassare la testa", dice dalla platea un sostenitore della coalizione. "Nun te preoccupà", è la replica in romanesco della premier, che poi sorride divertita.