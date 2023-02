Caso Cospito, i tweet che smentiscono Serracchiani: cosa diceva il Pd del 41 bis

01 febbraio 2023 a

Chiamata in causa dall'esponente di FdI Giovanni Donzelli per la visita in carcere ad Alfredo Cospito nell’ormai famoso intervento alla Camera che ha creato un putiferio politico, Debora Serracchiani era stata tranchant: “Abbiamo visitato, tra gli altri, Cospito per ragioni umanitarie. Non abbiamo mai messo in dubbio l'applicazione del 41-bis e mai chiesto la revoca del 41-bis sul suo caso. Abbiamo chiesto solo di verificare un suo possibile trasferimento, cosa poi avvenuta”. Ma è davvero come sostiene la capogruppo a Montecitorio del Pd?

Appare chiaro che l'esponente dem, anche in virtù del suo ruolo di capogruppo, parla a nome del partito: il Pd non ha mai chiesto la revoca del 41 bis per Cospito. Ma ci sono diversi tweet che vanno in tutt'altra direzione. Come quelli di Andrea Orlando, anche lui presente alla visita in carcerare all'anarchico. A raccoglierli è il sito del Giornale che ricorda come il 7 gennaio l'ex ministro aveva twittato: “Mi auguro che il ministro Nordio raccolga l’appello di giuristi ed intellettuali per la revoca del 41 bis a Cospito”. Posizione ribadita il 29 gennaio: "penso che per questo Cospito debba essere trasferito e il 41 bis revocato", e anche al giorno successivo: “È urgente trasferire Cospito e revocare il 41 bis”, e ancora: "Ho detto in tutti i modi che il 41 bis va revocato in ossequio allo stato di diritto”.

Stessa storia con Peppe Provenzano. Anche lui il 30 gennaio ha scritto su Twitter: “Lo Stato non scende a patti coi violenti, dicono dal Governo, e ci mancherebbe! Solo che la revoca del 41bis a Cospito è invocata non in nome delle sue idee, o delle proteste degli anarchici. Ma in nome dello Stato di diritto, della Costituzione. Il 'garantista' Nordio dov'è?". Nella lista dei pro-revoca del carcere duro anche Cecilia D’Elia (“Uno Stato forte sa salvare le vite. Cospito va immediatamente trasferito dove può essere assistito. Il ministro Nordio valuti la revoca del 41bis”). Insomma, tutto il contrario rispetto a quanto affermato da Serracchiani.