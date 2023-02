Andrea Delmastro, "mai svelato segreti a Donzelli". Parla il sottosegretario

01 febbraio 2023

Mentre l'opposizione incalza e chiede le dimissioni di Andrea Delmastro sul caso Cospito, il sottosegretario alla Giustizia e parlamentare di Fratelli d'Italia si difende. Le dichiarazioni del suo collega di partito e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, in merito a una visita di una delegazione del Pd nel carcere di Sassari dove era detenuto in regime di 41 bis l'anarchico sono esplose come una bomba.

"Se le domande precise me le avesse fatte Giachetti avrei risposto allo stesso modo. Se me le avessero chieste in un question time sarei stato tenuto a dire le cose anche in maniera più articolata, non essendo cose secretate. Io non mento e non ometto" dice il sottosegretario alla Giustizia intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio. "Era una informativa che riguardava osservazioni in carcere, né intercettazioni, né captazioni né tantomeno un'inchiesta" dice ancora Delmastro. "L'opposizione vuole che se un sottosegretario ha un documento non secretato dica non vi dico niente? Se vogliono quello come si chiama, democrazia? Trasparenza? Leale rapporto istituzionale". Intanto il Giurì d'onore, annunciato ieri dal presidente della Camera Lorenzo Fontana su richiesta delle opposizioni, verrà convocato "entro una settimana".