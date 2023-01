Caso Donzelli, Nordio chiede la ricostruzione fatti. Poi informativa alla Camera

31 gennaio 2023 a

a

a

Le parole pronunciate alla Camera dal deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, hanno scatenato un putiferio. Il deputato di FdI ha detto in Aula che lo scorso 12 gennaio Cospito, mentre parlava con i mafiosi, avrebbe incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella sua battaglia contro il 41 bis le dichiarazioni di Donzelli hanno provocato un terremoto e si è registrato anche l'intervento del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha già chiesto la ricostruzione dei fatti e ha annunciato una informativa urgente per mercoledì 1 febbraio alla Camera.

Rampelli silenzia tutti sul “caso Donzelli”: smentita la teoria della vendetta

«Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha chiesto al capo di Gabinetto, Alberto Rizzo, di ricostruire con urgenza quanto accaduto in relazione alle circostanze riferite nell’assemblea parlamentare del 31 gennaio 2023 che riguarderebbero il regime speciale detentivo di cui all’art. 41 bis». È quanto si legge in una nota del ministero della Giustizia. Intanto mercoledì 1° febbraio alle 16, nell’aula della Camera dei deputati, si svolgerà «un’informativa urgente del governo sul caso Cospito». Lo ha annunciato in aula il presidente di turno Giorgio Mulè, in merito alle decisioni prese dalla conferenza dei capigruppo. A intervenire sarà proprio il ministro della Giustizia, Carlo Nordio