Quanto aumenterà la pensione minima: c'è il piano. L'annuncio di Berlusconi

Silvio Berlusconi parla di pensioni minime. E promette di portarle a mille euro nel giro dei prossimi cinque anni. E' l'impegno del presidente di Forza Italia che sa di avere l'appoggio dell'intero governo Meloni. Berlusconi ne ha parlato nel corso della puntata di "Dritto e Rovescio" andata in onda su Rete4 il 26 gennaio. Di fronte alle telecamere di Del Debbio, Berlusconi illustra il piano e spiega che sarà possibile realizzarlo gradualmente, un po' alla volta, tenendo conto dei vincoli di bilancio. «Abbiamo compiuto un primo passo nella giusta direzione portando le pensioni minime a 600 euro. Per noi gli impegni presi con gli elettori sono sacri: avevamo promesso di innalzare le pensioni minime per tutti a 1.000 euro e, nel corso della legislatura, lo faremo con assoluta determinazione. Naturalmente dovremmo procedere anno per anno tenendo conto dei vincoli di bilancio che l’Europa ci impone - ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi - Io credo che solo un Paese capace di assicurare una vecchiaia sicura e dignitosa a chi ha lavorato tutta la vita sia destinato ad avere un futuro. Solo un Paese capace di rendere onore a chi ha costruito il nostro benessere con il sudore della fronte, è un Paese che può offrire anche una speranza alle giovani generazioni. Certamente, in poche settimane non abbiamo potuto fare molto anche perché la gran parte delle risorse di cui disponevamo sono state destinate a fronteggiare l’emergenza dei prezzi dell’energia»..

Poi il presidente di Forza Italia fa un bilancio di questi primi mesi di governo. «Il bilancio di questi quasi 100 giorni del nuovo governo "è un bilancio certamente positivo, possiamo dire di essere partiti con il piede giusto - dichiara Berlusconi - Sono soddisfatto, tenendo conto del poco tempo a disposizione e della necessità di amalgamare una nuova squadra di governo. Certo, i grandi impegni di legislatura sono tutti da realizzare: la riduzione delle tasse e l’introduzione della flat tax sono appena cominciate, bisogna creare opportunità per i giovani attraverso la defiscalizzazione e la decontribuzione totale dei contratti di primo impiego, dobbiamo abbattere il muro della burocrazia fatto di licenze e di autorizzazioni preventive".