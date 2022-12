Dritto e Rovescio, che fine ha fatto Del Debbio? Il motivo dell'assenza

15 dicembre 2022 a

Paolo Del Debbio è assente dalla puntata del 15 dicembre di Dritto e Rovescio, il programma televisivo di approfondimento che va in onda il giovedì sera su Rete4. Al suo posto in conduzione c’è Marcello Vinonuovo, giornalista di Mediaset. Ma perché Del Debbio non è presente in tv? A spiegarlo è lo stesso Vinonuovo durante l’apertura della trasmissione: “Paolo Del Debbio purtroppo non sta bene, ma noi siamo subito in collegamento con lui”. “Ciao, un saluto a tutto il pubblico. Purtroppo proprio prima dell’ultima puntata mi sono beccato anche l’influenza, dopo il Covid a giugno. Comunque Marcello abbiamo fatto una bellissima stagione, dobbiamo ringraziare il nostro pubblico, perché veramente ci ha dato delle soddisfazioni grandissime da settembre ad ora. Mi dispiace di non essere lì a far gli auguri di Natale e buon Anno a tutti, ma li faccio da casa, perché la febbre purtroppo mi costringe a casa” il messaggio di Del Debbio, visibilmente influenzato e perciò costretto a salutare la puntata che precede le feste.