Dritto e rovescio, Donzelli sul Pos: non ci possono guadagnare solo le banche

Soglia del Pos a 60 euro. Durante la puntata di "Dritto e rovescio" in onda il 15 dicembre si parla della possibilità di abbassarla ulteriormente così da favorire l'uso della moneta elettronica. Allo stesso tempo, però, non si possono favorire troppo le banche, rendendo di fatto obbligatorio avere un conto in banca.

Bancomat, verso soglia di 30 euro per l'obbligo



Ne parliamo con @Donzelli e i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/kFShWEphWP — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) December 15, 2022

"Il governo può fare ben poco - ha detto Giovanni Donzelli durante "Dritto e rovescio" - perché non può imporre alle banche di cambiare la norma. Allo stesso tempo, però, le banche dovrebbero darci una mano. Gli unici che ci vanno a guadagnare, infatti, sono le banche. Il limite dei 60 euro può scendere ma il cittadino deve poter scegliere se avere un conto corrente in banca oppure no. Se, infatti, stabiliamo che il conto in banca è obbligatorio per legge, allora deve essere anche gratuito".