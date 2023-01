Ucraina, Guido Crosetto: Putin sta per lanciare l'attacco finale, va fermato

26 gennaio 2023 a

a

a

Vladimir Putin va fermato. Il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta lo stato della guerra in Ucraina alla luce del via libera del Parlamento al nuovo invio di armi a Kiev e dell'intesa tra Germania e Stati Uniti sui carri armati Leopard 2 e Abrams. "Putin sta per lanciare l’attacco finale va fermato e costretto a negoziare", ha detto Crosetto in una intervista alla Stampa. "I tank possono cambiare le sorti della guerra - aggiunge - noi forniremo sistemi anti-aerei ma le pressioni sulla Germania sono assurde, è sbagliato intromettersi nel dibattito interno di altri Paesi".

“Conte in malafede”. Caprarica asfalta Giuseppi: sfruttatore dei pacifisti

Il ministro riferendosi all’impiego dei carri armati ha sottolineato di non essere "un tecnico di strategia militare. Quello che è certo - ha affermato - è che gli ucraini ne sono convinti". E sulle richieste fatte all’Italia dopo il vertice telefonico tra Biden, Macron, Scholz, Sunak e Meloni, Crosetto ha detto che "Non sono cambiate rispetto al passato: serve materiale di difesa aerea, per difendersi dai missili che si abbattono sull`Ucraina". Interpellato sul sesto decreto in preparazione in cui si dice ci siano anche armi di artiglieria e mezzi terrestri, il ministro ha detto che queste "Sono cose che ho letto sui giornali, ma nel decreto che stiamo scrivendo non ce n`è traccia" ed ha ribadito di non poter "parlare del contenuto dei decreti emanati dal precedente governo. In quello che sarà approvato da questo, non sono previste armi di artiglieria".

Ucraina, Caracciolo svela l'ipocrisia: "Guerra sempre più diretta tra Usa e Russia"

Il conflitto è entrato in una fase diversa, "perché la Russia - ha spiegato - ha cambiato atteggiamento. È in arrivo una pesante campagna sul terreno e ci sono 300 mila soldati che la Russia sta formando per inviarli al fronte. L`Ucraina deve compensare la differenza numerica delle forze in campo. È per questo che le loro richieste di sostegno militare sono aumentate. Fino a qualche settimana fa la richiesta era di mezzi di difesa anti missile, adesso il governo ucraino chiede anche carri armati".

Putin usa il pugno duro con Kiev: il terribile risveglio dell'Ucraina

Rispondendo poi alla domanda se l’unico modo per far vincere la guerra all`Ucraina è un intervento militare della Nato, Crosetto ha detto: "Non si tratta di vincere la guerra, ma di far capire a Putin che non la può vincere lui e costringerlo a sedersi al tavolo della pace, perchè non c`è alternativa alla trattativa diplomatica. Segnalo anche che è importante ricordare che la Nato, formalmente, è rimasta fuori dalla guerra proprio perché non si è voluto autorizzare il racconto ’Nato contro Russia'. Il gruppo che si incontra periodicamente a Ramstein ad esempio ha dentro Paesi Nato, la Ue e Paesi non Nato che appoggiano l`Ucraina. E non è un caso che i russi cerchino di sfidare nazione per nazione chi appoggia l`Ucraina, Italia in testa".