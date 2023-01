Il Pd di Elly Schlein: "Più tasse e più canne", Salvini smaschera la dem

24 gennaio 2023 a

Come sarà Pd del futuro se Elly Schlein vincerà le primarie per la segreteria del partito? Semplice: "più tasse e più canne", sintetizza il leader della Lega Matteo Salvini con un post su Twitter. Sono infatti queste "le priorità del PD per aiutare gli Italiani. Si ride o si piange?", scrive il vicepremier e ministro alle Infrastrutture. Alla base del tweet di Salvini ci sono le proposte della principale sfidante di Stafano Bonaccini alla guida del Pd.

Nel "programma"di Schlein infatti ci sono il "sì" alla legalizzazione delle droghe leggere e una tassa di successione progressiva, oltre alla maggior partecipazione degli iscritti alle scelte del partito (come tra l'altro promesso da ogni candidato ai congressi dem da decenni a questa parte), Le proposte le ha snocciolate la candidata rispondendo su Instagram alle domande della pagina satirica Socialisti Gaudenti. "Decisamente a favore #MeglioLegale", è la posizione di Schlein che risponde senza esitazione alla domanda sulla legalizzazione della cannabis.

Sulla tassa di successione, la candidata alla segreteria del Pd dice che "va resa più progressiva, buona la proposta del Forum Diseguaglianze e Diversità", che prevede anche una redistribuzione dei proventi con una dote ai 18enni. Infine alla domanda sul Pd la 37enne deputata Pd pensa che sia necessario consultare la base "con strumenti di partecipazione democratica come i referendum già previsti dello Statuto e mai attuati. Poi - conclude - bisogna cambiare la pessima legge elettorale, ma finché non riusciamo servono primarie per scegliere chi va nelle liste". Ora si attendono le risposte - sempre via social - degli altri candidati dalla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, su legalizzazione e tasse.