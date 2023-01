La ricetta di Schlein per gli italiani: "Lavorare meno e guadagnare uguale"

23 gennaio 2023 a

a

a

"Dobbiamo ridurre l’orario di lavoro a parità di salario." La proposta di lavorare meno guadagnado uguale arriva da Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico. Non è una proposta nuova sullo scenario politico. In passato l'ha avanzata anche il leader del M5S Giuseppe Conte, così come il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

Il Pd vota per l'Ucraina ma inizia a traballare sulle armi

Schlein interviene anche sul Jobs Act, la riforma del lavoro introdotta da Renzi quando era premier. Per la candidata alle primarie dem, simbolo dell'ala più a sinistra del Pd, "il Jobs act è stato un errore e bisogna fare un salario minimo e una legge sulla rappresentanza per spazzare via i contratti pirata". L’ex volto di ’Occupy Pd’ prende di mira tutte le "grandi opere" targate Matteo Renzi: "Su Jobs act, Sblocca Italia e riforma costituzionale qualcuno ha lasciato il partito - ricorda - Sono state calate dall’alto e ora dobbiamo partire dall’umiltà di riconoscere che queste contraddizioni ci sono state e non si può essere tutto e il contrario di tutto".