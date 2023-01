Csm, c'è l'intesa tra i partiti sui membri laici

17 gennaio 2023 a

Pronta la fumata bianca sul Consiglio Superiore della Magistratura. È stato trovato l’accordo tra maggioranza e opposizioni per eleggere nella seduta di oggi pomeriggio i dieci componenti laici del Csm. Il Parlamento si riunirà in seduta comune a partire dalle 16 e tutti i gruppi dovrebbero votare la lista dei 10 nomi sui quali è stato raggiunta l’intesa. Sette nomi alla maggioranza e tre alle opposizioni: è questo lo schema dell’accordo trovato tra maggioranza e opposizioni. Il Pd, secondo quanto viene riferito, avrebbe rinunciato ad avere un candidato in più (con un rapporto 6/4) chiedendo però il rispetto della parità di genere nella lista dei 10 candidati. I dem avrebbero indicato Roberto Romboli, professore ordinario di Diritto costituzionale all’università di Pisa. In particolare sarebbero quattro i nomi scelti da Fratelli d’Italia, due dalla Lega e uno da Forza Italia e su questa ripartizione, sarebbe ancora aperto il confronto all’interno della maggioranza. Una schiarita dopo le tensioni di ieri tra i vari partiti del Parlamento.