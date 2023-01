Giovanni Donzelli smaschera la sinistra: fa nomine dopo la sconfitta elettorale

06 gennaio 2023 a

In queste ore si parla molto di spoils system. Giovanni Donzelli prende di petto la questione e smaschera il gioco della sinistra. Secondo il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Franceschini avrebbe fatto nomine addirittura dopo la sconfitta elettorale. «Ma davvero pensavano che, una volta al governo, avremmo lasciato gli uomini piazzati dal Pd nei posti chiave? Ma questi pensavano di perdere le elezioni e continuare a decidere tramite i loro uomini? Una roba lunare!». Così al Giornale Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.

"Andremo fino in fondo". Donzelli sulla commissione di inchiesta Covid

Secondo Donzelli quella di «lottizzazione» è «un’accusa che fa sorridere. E che fa riaffiorare alla mente le nomine fatte da loro non soltanto in fase di spoils system ma anche all’ultimo tuffo, cioè dopo che hanno perso le elezioni. Mi ricordo Guerini e Di Maio che, in Consiglio dei ministri, hanno fatto 6 nomine! Franceschini ha spostato sovrintendenti e fatto nomine che sono diventate operative quando noi eravamo già al governo».