Governo, Salvini difende la Manovra: “Molto soddisfatto”. E sul 2023: sarà l'anno dei cantieri

“Sono molto soddisfatto”. È sorridente Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del sopralluogo al cantiere dell’ex caserma «Luciano Manara» a Roma, dove gli è stato chiesto un commento sulla legge di Bilancio varata dal governo e approvata ieri dal Senato dopo che era già arrivato il semaforo verde della Camera: “Abbiamo approvato una manovra economica in tempi da record, dà a chi ha più bisogno. Quindi aumenta le pensioni minime, aumenta gli stipendi più bassi, blocca la legge Fornero, aiuta le famiglie con figli e, per quello che riguarda il mio ministero, in due mesi stiamo sbloccando cantieri ovunque, strade, autostrade, caserme, scuole, porti, aeroporti e ferrovie. Miliardi e miliardi di euro che vuol dire decine di migliaia di posti di lavoro”.

L’auspicio di Salvini per il 2023 è “che sia, anche grazie a un nuovo codice degli appalti più moderno, più veloce e più efficiente, l’anno dei cantieri, delle gru, delle opere pubbliche, che significa lavoro per tanti padri tante madri famiglia”. Il vicepremier e leader leghista non nasconde le difficoltà del progetto: “Si tratta di un impegno faticoso. Ho ereditato centinaia di opere ferme commissariate, però stiamo sbloccando, accelerando, liberando energie e quattrini”. Corsa veloce per rilanciare l’Italia.