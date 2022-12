“L'Italia non accederà mai al Mes”. Meloni ci mette la firma con il sangue

22 dicembre 2022 a

a

a

Nessun dubbio sul Mes. Giorgia Meloni, intervistata a Porta a Porta da Bruno Vespa, parla chiaramente del Meccanismo europeo di stabilità, facendo una promessa dopo le polemiche degli ultimi giorni nei confronti del governo: “L’Italia non accede finché conto qualcosa, lo posso firmare col sangue. La ratifica della riforma del Mes non è un grande tema, ne discuterà il Parlamento. Se siamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo gli altri. La domanda che voglio fare, prima di entrare nel dibattito che ci sarà in Parlamento sulla ratifica o meno di una cosa poco utile, è ‘Possiamo rendere utile questo strumento’? Il direttore del Mes ha detto che sono aperti alla posizione dell’Italia, vorrei parlare con lui per capire se c’è un modo per prendere un fondo al quale nessuno accederà e fare un fondo utile per qualcuno”.

"Segnatevi questa...". La profezia di Renzi su Meloni: ecco cosa farà

Meloni ha lanciato un altro messaggio sugli obiettivi per la fine della legislatura: “Mi aspetto un’Italia ottimista, un’Italia che si fidi delle sue istituzioni. Penso che abbiamo mille problemi, poi guardi i dati dell’economia e ti accorgi che nell’ultimo trimestre siamo cresciuti di più di tedeschi, francesi, spagnoli. È - conclude la leader di Fratelli d'Italia - mancato l’ottimismo, un po’ di sano orgoglio”.