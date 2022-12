Carlo Nordio, ministro della Giustizia: proporremo abolizione reato abuso d'ufficio

22 dicembre 2022 a

"Aboliremo il reato di abuso d'ufficio". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, punta allo snellimento delle procedure giudiziarie e alla depenalizzazione di alcuni reati che attualmente ingolfano a dismisura le Procure senza giungere a risultati apprezzabili. E' il caso del reato di abuso d'atti d'ufficio che, tra 15 giorni, sarà oggetto di una vera e propria proposta di abolizione".

"Molti reati dovrebbero essere depenalizzati - dichiara il ministro Nordio durante la trasmissione di Myrta Merlino - Cioè eliminati dalla sfera penale e questo avrebbe un impatto enorme anche sull'economia. Pensiamo, ad esempio, all'abuso d'ufficio di sindaci e amministratori. Se questo reato venisse soppresso (e noi a gennaio tra 15 giorni faremo la proposta per la sua soppressione tout court) daremmo un enorme slancio all'economia enorme perché oggi la gran parte dell'attività amministrativa è paralizzata dalla cosiddetta paura della firma. Alcuni magistrati usano questo reato come reato sentinella per trovarne altri poi, però, questo reato gli si dissolve in mano e la condanna non interviene. Ed è questa la cosa sbagliata: cercare un reato contestandone un altro. Nessuno abusa del suo potere per il gusto di abusare. Come nessuno falsifica un testamento per il piacere di falsificarlo. Lo fa perché vuole un vantaggio. Se uno fa un abuso d'atti d'ufficio perché si fa corrompere, esiste già il reato di corruzione ed è lì che dobbiamo intervenire. Così si ingolfa solo il sistema giudiziario: su 5mila indagini per abuso d'ufficio, sono intervenute solo venti condanne".