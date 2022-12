Manovra, la notte in Commissione Bilancio non porta alla fumata bianca

20 dicembre 2022 a

Ancora un nulla di fatto. La seduta della Commissione Bilancio sull’esame degli emendamenti alla manovra economica è stata sospesa alle 6.30 ed aggiornata alle ore 13. I lavori sono stati interrotti dopo 11 ore, con le ultime 4 di stop per consentire gli incontri tra le forze politiche e gli esponenti del governo per mediare sugli emendamenti. Si riprenderà con un ufficio di presidenza in vista della votazione degli emendamenti del governo e delle forze politiche. Al momento non è stato ancora prodotto nessun voto favorevole dalla Commissione. Mancherebbe ancora il deposito delle proposte di modifica dei relatori. In particolare alle 4.30 di notte la Commissione ha terminato l’analisi del fascicolo degli emendamenti segnalati, bocciandone 120 tutti delle opposizioni e accantonandone oltre 420, ma non ha ancora approvato nessuna delle proposte di modifica, nemmeno quelle sulle quali ormai è stata raggiunta una intesa bipartisan.

Il testo della manovra è atteso mercoledì 21 dalle 13 in Aula alla Camera, ma potrebbe slittare di alcune ore l’arrivo. Fonti di governo specificano come l’ipotesi sia quella di un approdo del testo nel pomeriggio intorno alle 17, per poi dare il via alla discussione generale e, il giorno successivo, a una maratona che si protrarrà anche in notturna tra giovedì e venerdì, per approvare la manovra alla Camera entro il 23 sera.