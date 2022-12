Regionali Lazio, Sinistra Italiana tradisce il Pd e va col M5s

17 dicembre 2022 a

Elezioni regionali nel Lazio, grandi manovre all'interno del polo progressista. Sinistra Italiana ha voltato le spalle agli alleati storici del Partito democratico e alle prossime Regionali ha annunciato l'alleanza programmatico con i grillini. "Nei prossimi giorni raccoglieremo le forze politiche della sinistra e ambientaliste, le energie sociali e civiche che qui hanno espresso interesse convinto per partecipare insieme al M5S alla sfida elettorale per il Lazio". È quanto hanno dichiarato a conclusione dell’assemblea regionale di "Coordinamento 2050 Lazio" i promotori Stefano Fassina, Loredana De Petris, Alfonso Pecoraro Scanio, Paolo Cento, Giuseppe Libutti e Claudio Grassi. L’assemblea è stata conclusa da Giuseppe Conte, Presidente del M5S. All’assemblea sono intervenuti l’assessora regionale Valentina Corrado, il segretario di Sinistra Italiana Lazio Massimo Cervellini, Andrea Gargano di Art 1, il consigliere regionale di LeU Daniele Ognibene, i segretari regionali di Cgil e Uil, Natale Di Cola e Alberto Civica, il presidente di Arci Roma Vito Scalise, la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, il coordinatore di "Italia in Comune" Alessio Pascucci, oltre ai rappresentanti locali di Lega Ambiente e altre associazioni ambientaliste.

“No a D'Amato”. Conte chiude all'accordo con il Pd nel Lazio

Analogo accordo tra Alleanza VerdiSinistra e il M5s anche in Lombardia. «Siamo soddisfatti che si sia raggiunto l’accordo con il M5S in Lombardia che ci rende sicuramente più competitivi in questa tornata elettorale. Molti sono i temi a noi cari che hanno coinciso con le richieste dei loro rappresentanti regionali: dalla sanità pubblica, alla difesa dell’ambiente con una migliore gestione del tema dei rifiuti passando dall’edilizia popolare e da maggiori investimenti in tema di trasporto pubblico locale. Alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche ha fatto da sponda alle loro richieste e siamo sicuri di avere nel M5S un solido alleato per le battaglie politiche a noi più care». Lo dicono in una nota Paolo Matteucci, segretario regionale Sinistra Italiana, ed Aldo Guastafierro e Cristina Ganini, co-portavoci regionali Europa Verde.