Meloni a Bruxelles con la manovra promossa: "Commissione Ue conferma ottimo lavoro"

15 dicembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni arriva a Bruxelles per il Consiglio europeo e il suo primo pensiero va alla manovra economica che è stata approvata dalla Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen. "Mi pare che il giudizio della Commissione dica che abbiamo fatto una manovra molto seria, un ottimo lavoro. Siamo tra le nazioni che hanno avuto il giudizio migliore e credo che questo chiami anche alla responsabilità il Parlamento italiano in un’approvazione veloce, chiaramente tenendo conto dei passaggi parlamentari che nella mia lunga esperienza parlamentare ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora. Ma sicuramente quello che dice la Commissione è che abbiamo fatto un ottimo lavoro e nel tempo che avevamo a disposizione non era una cosa facilissima".

Video su questo argomento Reddito ai russi per ritirarsi? Conte accusa il colpo: "Da Meloni grande arroganza" | VIDEO

Per quanto riguarda il Consiglio europeo di oggi, la prima sessione di lavoro avrà inizio alle 9.30. Alle 13.15 è in programma il pranzo dei membri del Consiglio europeo. Seguirà una nuova sessione di lavoro. A margine del Consiglio, Meloni terrà degli incontri bilaterali. "Credo che la questione energetica sia estremamente rilevante. Questo è un Consiglio europeo nel quale siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l’Ucraina ma questo significa anche essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze. Il tema è molto politico e poco tecnico".