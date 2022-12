Aboubakar Soumahoro tira fuori la teoria del complotto: “Vergognosa persecuzione”

15 dicembre 2022 a

a

a

Aboubakar Soumahoro si sfoga sulla propria pagina Facebook. È notizia di oggi l’indagine sulla compagna Liliane Murakatete, un nuovo colpo di scena che ha fatto tornare nuovamente in auge la storia della famiglia del deputato di Alleanza Verdi Sinistra. E l’onorevole ha deciso di rompere il silenzio accusando i media di associarlo a tale vicenda con un post dal titolo: “‘ ’? …”.

"Spregiudicatezza criminale", bomba del Gip: escono le carte sul sistema Karibu

“Care amiche e cari amici, anche oggi - scrive Soumahoro sul social network - prosegue la vergognosa persecuzione, la caccia alle streghe: i giornali titolano abbinando il mio nome a vicende rispetto alle quali sono ...Apprezzo molto le parole dell’Avvocato Maddalena Del Re, quando dice: ‘ ' ’!'. Con lei, alcune voci si sono levate, anche in TV, per denunciare l’aggressione violenta del quale sono purtroppo vittima, da settimane ogni giorno. Le indagini della Procura della Repubblica di Latina sulla Cooperativa Karibu, che riguardano mia suocera e non mi vedono né indagato né coinvolto in alcun modo, proseguono, e ben venga. La mia compagna, come dice il suo legale, dimostrerà la sua assoluta ‘estraneità rispetto ai fatti contestatele, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro’. Ma il processo invece è già fatto: i mass-media continuano a distorcere la verità dei fatti e la verità giudiziaria, molti giornali e TV titolano, con ingiustificata disinvoltura, 'caso Soumahoro' accostando impropriamente la mia immagine per voler convincere il lettore di un mio, inesistente, coinvolgimento nelle indagini”.

Da Soumahoro a Panzeri, ciclone Delmastro sulla sinistra: "Luridi affari"

Il deputato prosegue così nel messaggio social: “Ho sempre sostenuto la libertà di stampa, pilastro della nostra democrazia: ma quando si passa da ‘libertà di dibattere’ a ‘libertà di distruggere’…? Ad oggi, , ’ , , à : aggiungo che sono profondamente amareggiato e dispiaciuto per l'indagine che vede coinvolta direttamente la mia compagna Liliane Murakatete, ma ho totale fiducia nella Magistratura, e sono certo che la verità fattuale verrà ristabilita, spero presto. Quindi non solo continuerò a impegnarmi nella mia attività politico-parlamentare sui temi che da sempre mi hanno motivato e coinvolto, al servizio dei più deboli, ma ci tengo a dire due cose: innanzitutto, un sentito GRAZIE a tutti coloro che - ed ecco il punto in cui Soumahoro tira fuori l’idea di una qualche manovra ai suoi danni - nonostante la macchina del fango che lavora a pieno regime (nell’interesse di chi…? Lo scopriremo, prima o poi…), mi hanno sostenuto sia con lettere private che pubblicamente; e, in secondo luogo, che sto lavorando assiduamente con validissimi professionisti che mi affiancano convintamente, al fine di dimostrare una volta per tutte, definitivamente, la mia assoluta estraneità a tutte le fantasiose accuse che mi sono state aggressivamente rivolte, e la totale limpidezza del mio operato… Grazie a voi per avermi letto, e ci aggiorneremo presto, abbiate fiducia, con interessanti novità…”.