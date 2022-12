Che tempo che fa, Schlein ha la soluzione per i problemi del Pd: “Ci vuole tanto cuore”

11 dicembre 2022 a

Elly Schlein, ex vice-presidente della Regione Emilia-Romagna, è ospite a Che tempo che fa, trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio, e nell’edizione dell’11 dicembre traccia la strada per rilanciare il Partito Democratico: “Io penso che ci voglia tanto cuore, soprattutto per ridarci una sinistra che sia al fianco delle persone che stanno più soffrendo nel paese. Credo che bisogna trovare un nuovo metodo di scegliere la classe dirigente, perché tante troppe persone competenti sono state bloccate per logiche di cooptazione verticale che premiavano i più fedeli. Proviamo a liberare dello spazio. Bisogna provare a capire se c'è un progetto e una visione comune di quello che vogliamo fare per migliorare le condizioni materiale del lavoro delle persone”.

Schlein lancia un messaggio all’avversario numero uno, Stefano Bonaccini: “A Bonaccini faccio un in bocca al lupo. C’è un rapporto di stima. Se sarò segretaria del Pd chiederò a Bonaccini di dare una mano e stare uniti, chiunque vinca si lavora insieme. È giusto mettere a confronto due visioni diverse. Io vorrei mettere al centro le questioni dimenticate, innanzitutto il precariato, dimenticato dal governo Meloni, la destra non ne parla mai. poi l’emergenza climatica e le diseguaglianze territoriali. Domani prenderò la tessera Pd a Bologna. Non intendo fare una nuova corrente, non offro posti, e non mi siederò a trattare sulle liste con i capibastone e i capicorrente locali. Bisogna ridare voce alla base, perché senza la base scordiamoci le altezze. Se anche dovessi perdere non lascerò il Pd e non non vedo rischi di scissione".

“Io - conclude Schlein soffermandosi sui casi di presunta corruzione a Bruxelles - sono stata Parlamentare Europea… e dico che la vicenda è gravissima. È ripugnante, perché non sono solo gravissime le accuse, ma è anche un caso in cui pare che due Paesi abbiano cercato di influire sulle decisioni dell'organo di democrazia eletto”.