L'Ue fissa il tetto al contante a 10mila euro. Salvini: sinistri in silenzio?

Doccia fredda per la sinistra italiana: l'Unione europea ha fissato il tetto al contante a 10mila euro, il doppio di quanto previsto dalla manovra del governo di Giorgia Meloni che secondo le opposizioni favorirebbe evasione e riciclaggio. Il Consiglio dell’Ue, infatti, ha adottato la sua posizione sul nuovo pacchetto normativi antiriciclaggio che prevede, tra l’altro, un limite massimo di 10mila euro per i pagamenti in contanti con la possibilità. Gli Stati membri hanno in ogni caso la facoltà di imporre un limite massimo inferiore.

"I terroristi e coloro che li finanziano non sono benvenuti in Europa. Per riciclare il denaro sporco, i singoli criminali e le organizzazioni criminali hanno dovuto cercare lacune nelle nostre norme vigenti, che sono già piuttosto rigorose. Ma la nostra intenzione è di colmare ulteriormente queste lacune e applicare norme ancora più rigorose in tutti gli Stati membri dell’Ue", ha spiegato il ministro delle Finanze della Repubblica Ceca (presidente di turno dell’Ue), Zbynek Stanjura. "I pagamenti in contanti di importo elevato, oltre i 10 mila euro diventeranno impossibili. Sarà molto più difficile cercare di mantenere l’anonimato quando si acquistano o si vendono cripto-attività. Non sarà più possibile nascondersi dietro vari livelli di proprietà delle società. Diventerà difficile anche riciclare denaro sporco attraverso gioiellieri od orafi". Insomma, a sentire Stanjura il tetto a 10mila euro è un grande risultato e un provvedimento rigoroso.

La notizia, "curiosamente" ignorata dalla sinistra, viene accolta con evidente soddisfazione dal leader della Lega Matteo Salvini: "Bene, anche l’Europa conferma la libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura il tetto all’uso del contante previsto dal governo italiano da 5 a 10mila euro. Sinistri e critici in silenzio oggi?", ha twittato il vicepremier e ministro. Da Fratelli d'Italia commentano: "Il Consiglio Ue ha deciso, il limite massimo all’uso del contante all’interno dell’Unione sarà di 10 mila euro, il doppio di quello deciso dal governo Meloni, recependo così la richiesta della Commissione di luglio che suggeriva di istituire un tetto massimo oltre il quale vi è solo l’uso della moneta elettronica. Sinistra muta. Fine della storia", dichiara Lino Ricchiuti.

Il tetto europeo è "molto distante" dai mille euro "di Monti, dai 3mila di Renzi e dai 2mila di Draghi, ma assolutamente in linea con le idee del centrodestra italiano. Vengono smentiti ancora una volta coloro che dipingono il governo Meloni e la sua maggioranza come un’accozzaglia di anti europeisti che favoriscono l’evasione fiscale, considerato che il governo addirittura ha proposto un limite più restrittivo di 5 mila. Aspettiamo che finalmente si possa discutere di misure utili agli Italiani e non di banalità ad uso dei partiti di opposizione e dei mass media a loro collaterali" sottolinea Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera.