Pos obbligatorio 2022, Porro svela il vero problema e inchioda la sinistra

Pos o non pos(so)? Il premier Giorgia Meloni brilla alla prima alla Scala, un po’ meno la legge di Bilancio del suo governo. Tetto al contante, obbligo del Pos solo al di sopra dei 60 euro, condono, flat tax sono al centro delle critiche dell’opposizione e di Bankitalia. A “Stasera Italia”, programma politico di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, il giornalista Nicola Porro sposa in pieno la linea dell’esecutivo di destra: “È molto giusto quello che hanno fatto. Trovo assai ridicola questa polemica sui 60 euro. Il problema non è pagare o meno con il pos, ma fare o non fare lo scontrino, cosa che danno tutti per acquisita quando non è così”.

Secondo il conduttore, il rischio di un’eventuale evasione fiscale sta nella ricevuta non nel pagamento cash: “Io posso pagare 1 euro il caffè, ma se non mi fanno lo scontrino è inutile. Non conta lo strumento con cui compro. Ed è giusto che le banche si facciano pagare per l’utilizzo della moneta elettronica”.