Bankitalia, Salvini continua la battaglia sul pos: “Cittadini devono essere liberi, stop costrizioni”

Fa discutere l’opinione di Bankitalia sul manovra del governo Meloni, in particolare per l’opinione sui pagamenti con il pos e l’innalzamento del limite per il contante. Ad andare avanti per la sua strada è Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto sul tema a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles: “Io sono per la libertà, ognuno deve essere libero di pagare quello che vuole, come vuole, senza essere multato. Quindi se vuoi pagare il caffè col pos lo paghi, se vuoi pagarlo con l’euro lo paghi, se vuoi comprare le sigarette pagando in contanti lo puoi fare. A me interessa sancire il principio del fatto che il cittadino deve essere libero di pagare come ritiene e io aggiungo che deve essere libero di prelevare i suoi soldi in banca, come ritiene, un paese libero non ti impone costrizioni, poi il commerciante ha solo l’interesse ad aumentare i clienti certo se ci rimette con la forma di pagamento”.

“Io - spiega ancora Salvini - adoro andare a prelevare anche il bancomat fino a che non mi dimentico il codice quindi io vado vecchia maniera, quindi pago in bancomat, carta di credito, in contanti ma diciamo che sotto una certa cifra bisogna anche capire il commerciante che si alza alle sei della mattina che un minimo di guadagno sulla transazione dovrebbe averla”.