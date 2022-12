Grandi Opere, la sfida di Salvini: "Aprire i cantieri e creare lavoro"

Gianni Di Capua 05 dicembre 2022 a

«Aprire un cantiere per me significa creare lavoro, la mission che ci siamo dati nel mio ministero per i prossimi 5 anni è abbattere muri, costruire ponti e sconfiggere i professionisti del no, l'Italia non si può permettere di essere loro ostaggio». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini a Genova per la sigla del protocollo d'intesa per la realizzazione della Gronda.

"Per l'Italia ci vuole il modello Genova". La ricetta di Salvini per le opere pubbliche

«Abbiamo dossier per 110 opere da sbloccare - ha proseguito - il ché significa lavoro, operai felici come abbiamo incontrato questa mattina e poi andare spediti perché abbiamo un po' di anni da recuperare. Anche nella stesura del nuovo Codice degli appalti terremo conto di questo, è giusto ascoltare e coinvolgere tutti, il dibattito pubblico ma ad un certo punto occorre prendersi l'onere e l'onore di decidere. Non è possibile che un tribunale amministrativo blocchi un Paese, che ci siano ricorsi e contro ricorsi, e più che gli ingegneri qualcuno faccia lavorare gli avvocati». Poi ministro delle Infrastrutture e Trasporti, parlando dell'imminente viaggio a Bruxelles è intervenuto sul Pnrr: «Vanno adeguati i costi, cercherò di mettere l'Italia al centro e chiederò maggiori contributi economici dalla Commissione europea». «Stiamo mantenendo tutti gli impegni sul tunnel di Base del Brennero, chiederemo che le infrastrutture in oggetto siano prioritarie per l'Italia e l'Europa - ha aggiunto -. Sono assolutamente fiducioso, penso che i cantieri procederanno spediti e non ci saranno problemi economici».