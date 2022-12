Legge di bilancio, Meloni rilancia l'approccio 'meraki': "Servono scelte coraggiose"

02 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni difende la legge di bilancio. In un video messaggio inviato alla convention inaugurale della Fondazione Guido Carli, dal titolo 'Energie coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo' il premier ribadisce la necessità di fare scelte coraggiose e l'impegno del governo per mettere in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie italiane.

"Nel momento particolarmente complesso che la nostra nazione sta affrontando abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone, di fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte" spiega Meloni. "Da questa crisi l’Italia può uscire più forte, può uscire più autonoma di prima. Ma per farlo deve avere coraggio, visione, guardare oltre e immaginare una strategia di lungo termine. Penso, ad esempio, alla possibilità che abbiamo di rilanciare la nostra produzione nazionale di energia o a quella di rendere il nostro Mezzogiorno una sorta di hub di approvvigionamento energetico dell'intera Europa. Sarebbe imperdonabile perdere occasioni come questa" aggiunge il premier.

"Questo è un tempo nel quale dovremmo utilizzare anche quell’approccio che i greci descrivono benissimo con una parola straordinaria: 'meraki', ovvero fare qualcosa con tutto te stesso, con tutta la tua passione e con tutta la tua anima. È un approccio che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, dalla progressiva uscita dalla pandemia fino alla complessa congiuntura economica e internazionale, può e deve offrire alla nostra nazione anche delle occasioni", precisa ribadendo che "se non mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie, tutto il resto avrà un impatto più limitato".