Calenda annuncia il viaggio in Ucraina e si dice "schifato" da certi pacifisti

02 dicembre 2022 a

a

a

Carlo Calenda, leader di Azione e del Terzo polo, annuncia che la prossima settimana andrà in Ucraina. "Gli ucraini stanno combattendo per i nostri valori", dice ai cronisti a margine di un'iniziativa ad Ancona. "Sono un po' schifato dalla retorica di chi dice 'voglio la pace' senza spiegare come vuole la pace - aggiunge - E sono un po' schifato da chi dice che vuole la pace però leva le armi per difendersi." Anche se non fa il nome, pare un chiaro riferimento al leader del M5S Giuseppe Conte che negli ultimi giorni è tornato ad insistere sul no all'invio di armi a Kiev. Per Calenda così si fa solo il male dell'Ucraina e un favore alla Russia. "Perché quella non è la pace, così vuoi la vittoria di Mosca. E la vittoria di Mosca vuol dire avere la Russia ai confini della Nato. E il rischio di una guerra aumenterebbe non diminuirebbe".

“Non esiste”. Calenda nel governo? Meloni non ne ha la minima voglia

Calenda insiste: "Ripetere che bisogna trovare una soluzione diplomatica senza spiegare come, è come miss Universo che quando vince dice di volere la pace nel mondo. Devi spiegare come. Se il come è il disarmo gli ucraini, li faccio sconfiggere e faccio arrivare Putin a Kiev non è il come giusto".