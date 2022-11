Cartabianca, Orsini si scatena e insulta Lupi. Berlinguer chiede scusa e ferma il dibattito

30 novembre 2022 a

Il prof Alessandro Orsini e l'onorevole Maurizio Lupi incendiano lo studio di Cartabianca. Nella puntata di martedì 29 novembre su Rai3 è scoppiata una lite furiosa tra durante il dibattito sulla guerra tra Ucraina e Russia. Il durissimo scontro ha messo in difficoltà la conduttrice Bianca Berlinguer che è dovuta intervenire alzando la voce per riportare la calma in studio e scusandosi con l'onorevole Lupi.

#Orsini: "La guerra sta diventando sempre più estrema, Lupi, da moderato, lei cosa sta facendo per moderare il conflitto?"#cartabianca pic.twitter.com/HnMiP4yQPY — #cartabianca (@Cartabiancarai3) November 29, 2022

La furiosa lite riguarda l'invio di armi all'Ucraina e le soluzioni da mettere in atto per arrivare ad una soluzione diplomatica.

Orsini è arrivato a definire imbecille e idiota qualunque politico che afferma che per avere un dialogo diplomatico con la Russia, questa deve ritirarsi da tutti territori. "Mi assumo la responsabilità di quello che dico: qualunque politico dica che la Russia deve ritirarsi da tutti i territori è un imbecille, un idiota. L’Occidente sta assumendo posizioni di morte, guidato da criminali”, ha detto il docente di sociologia del terrorismo internazionale che rivolgendosi all'onorevole Lupi ha tuonato: “Siete estremisti, volete dare solo armi senza fare nulla per la pace”. Poi, con un atteggiamento provocatorio, ha chiesto ai suoi interlocutori: "Che cosa sta facendo per moderare il conflitto?". Lupi risponde con prontezza: "La prima cosa che bisogna fare è affermare la realtà. Se uno mette un dito nell'occhio a uno che risponde con la mitragliatrice, non è che la proporzione ci sta". Maurizio Lupi, citando le parole di Papa Francesco, ha scatenato l'ira di Orsini che ignorando i continui richiami di Berlinguer ha detto: "Lei riceve uno stipendio per fare il parlamentare..." A quel punto Lupi è stato costretto a replicare duramente: "A differenza sua io sono stato eletto dal popolo. Sono il rappresentate del popolo e lei mi deve portare rispetto". Lo scontro tra Orsini e Lupi ha portato la conduttrice Bianca Berlinguer ad alzare la voce per sedare gli animi e a scusarsi con l'on. Lupi per l'atteggaimento aggressivo e irrispettoso di Orsini.

