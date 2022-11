Bilancio, Giorgio Mulè: la manovra è una tisana

23 novembre 2022 a

Manovra economica di bilancio da considerare una tisana. Certamente non ancora un intervento rivitalizzante per l'economia italiana ma in grado di tranquillizzare il Paese in un momento di sabbie mobili come quello che stiamo vivendo. La manovra economica appena varata dal governo Meloni «di certo non è un libro dei sogni - conferma a Repubblica Giorgio Mulé, Forza Italia, vicepresidente della Camera - ma una legge che aiuta a scacciare gli incubi di molti italiani. Se proprio vuole un termine, le do un sostantivo: è una tisana, ecco. Verrà il tempo di una bevanda rivitalizzante per il Paese. Ma viste le condizioni, occorreva tranquillizzare. Di necessità il governo ha fatto virtù».

"Nessun condono, debiti pagabili in 5 anni". Il viceministro Leo sulla tregua fiscale

Chiarezza anche sul tema legato al superbonus, afferma ancora Giorgio Mulé: «Dobbiamo intervenire sul decreto Aiuti quater con un’azione immediata, a cominciare dalla cessione dei crediti. La via è quella indicata da Ance e Abi, l’utilizzo degli F24 e la compensazione con i crediti del bonus edilizio».