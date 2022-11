Manovra, arriva la tassa sulle consegne per favorire i negozi di prossimità

18 novembre 2022 a

Una misura a sostegno dei cosiddetti "negozi di prossimità", sempre più in difficoltà a causa dello shopping online. Il governo starebbe pensando anche a questo, andando a colpire proprio il settore dell'e-commerce, tassando ad esempio colossi come Amazon, per favorire la ripresa dell'attività dei negozi.

Una delle ipotesi sul tavolo della maggioranza riguardo la legge di bilancio, infatti è introdurre, secondo quanto apprende l’AGI, una tassa per le consegne a domicilio. L'imposta non andrebbe però a incidere sulle consegne dei prodotti alimentari.

La misura allo studio, viene riferito, è pensata proprio per proteggere i negozi di prossimità. Allo studio anche l’abbassamento dell’aliquota per i prodotti legati all’infanzia.