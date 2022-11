Elezioni regionali in Lombardia, per Letizia Moratti ci saranno molte sorprese

18 novembre 2022 a

Elezioni regionali in Lombardia, Letizia Moratti lancia la sfida a Majorino e Fontana, i suoi competitor nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia. Il candidato del Terzo Polo è stata ospite della puntata di Otto e mezzo in onda il 18 novembre su La7. Moratti è convinta che, nonostante la sua rincorsa sia tutta in salita, dalle urne arriveranno varie sorprese.

"Oggi ho chiamato sia Majorino che Fontana. Ho chiesto di portare avanti una campagna elettorale leale, costruttiva e corretta. Entrambi hanno condiviso questa mia idea. Misurarsi sui contenuti, infatti, è nell'interesse di tutti i cittadini. In entrambi gli schieramenti c'è molto fermento. Il quadro politico è in profonda mutazione e trasformazione. C'è un centro che è più destra, una sinistra che è più sinistra che centrosinistra. Credo che ci possano essere delle sorprese".