Sondaggio PiazzaPulita, gli italiani promuovono Meloni e le sue mosse sui migranti

18 novembre 2022 a

a

a

Continua a salire Fratelli d'Italia nei sondaggi. Nella rilevazione di ProgerIndex Reasearch per PiazzaPulita, programma tv condotto da Corrado Formigli, per il partito di Giorgia Meloni c'è una crescita di mezzo punto percentuale, fino al 29,6%, rispetto alla scorsa settimana. Anche nel sondaggio realizzato per il programma di Formigli c'è il definitivo avvicendamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che la scorsa settimana erano appaiati al 16,7%. I grillini ora sono però cresciuti di uno 0,1%, mentre i dem sono scesi dello 0,2%. Leggero segno positivo per Lega e Forza Italia: entrambe crescono di uno 0,1% e si attestano all’8,2% e al 6,5%. Nessuna variazione per Azione-Italia Viva, che resta ferma all’8%.

Anche Murgia umilia Letta e il Pd: "L'opposizione la facciamo io e Saviano"

Numeri positivi dal punto di vista personale per Meloni, la cui fiducia sale di due punti e arriva fino al 48% degli intervistati dal sondaggio, realizzato dopo lo scontro con la Francia di Macron sui migranti. Nessuno scossone nella fiducia per il governo: da una settimana all'altra rimane invariato il dato del 41% di gradimento.

Conte spara a zero su Zelensky e l'Ue: parole di fuoco sui negoziati di pace

Si passa poi a quesiti specifici. Formigli svela i numeri e i pensieri degli elettori del Pd sulla candidatura di Letizia Moratti a presidente della Lombardia. I dem alla fine hanno optato per Pierfrancesco Majorino, accontentando i propri elettori che erano contrari sul nome dell'ex ministro per un 36,3% e favorevoli per un 33,4% (c’è comunque una spaccatura). Poi c'è l'ultimo quesito: condivide l'operato del governo Meloni sul tema dell'immigrazione? Per il 51,9% degli intervistati la risposta è sì, mentre il no si ferma al 40,3%. Legato a questo c’è un 51,4% che vuole regole più stringenti per le Ong e le loro navi che trasportano migranti, mentre il 38% degli intervistati è contrario al pugno duro. Ma in realtà le vere priorità per gli italiani sono economia e lavoro, con l’immigrazione che ha uno spazio ridottissimo.