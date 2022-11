Boldrini copia Cucchi: proposta di legge per i numeri su caschi e uniformi degli agenti

15 novembre 2022 a

a

a

Laura Boldrini prende alla Camera la stessa iniziativa di Ilaria Cucchi al Senato. La deputata del Pd, così come la senatrice di Sinistra italiana, ha presentato una proposta di legge per identificare gli agenti. Lo annuncia lei stessa su Twitter: "Ho presentato la pdl che introduce come in altri Paesi codici alfanumerici sul casco e sulle uniformi delle Forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico. È il momento di colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento. A importanti compiti, eguali responsabilità".

Ho presentato la pdl che introduce come in altri Paesi codici alfanumerici sul casco e sulle uniformi delle Forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico.



È il momento di colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento.



A importanti compiti, eguali responsabilità — Laura Boldrini (@lauraboldrini) November 15, 2022

Come detto, la stessa cosa aveva fatto Ilaria Cucchi una decina di giorni fa. Aveva spiegato così la sua proposta: "Per me è molto bello, importante, estremamente significativo iniziare questa avventura proprio da qui, dai diritti. Prevede i codici identificativi sulle divise degli agenti oltre alle bodycam, che sono già esistenti ma vengono utilizzate in maniera arbitraria".