Durigon: "Quota 41 durerà un anno, ecco da che età si accede. Niente bonus per ritardare le uscite"

Quota 41 durerà un anno in attesa di varare una vera riforma delle pensioni. Sarà legata anche al raggiungimento di una soglia d'età (61-62 anni) e riguarderà circa cinquantamila lavoratori. A raccontare il dettaglio della normativa "ponte" che il governo intende adottare per evitare il ritorno improvviso delle regole della riforma Fornero è il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon in un'intervista a "La Repubblica".

Il progetto di varare una Quota 41 slegata da soglie di età così come promessa in campagna elettorale è stato al momento accantonato: "Questa è una legislatura anomala - spiega Durigon - cominciata di fatto solo a novembre. Quel progetto sarebbe costato il primo anno 4 miliardi di euro e poi a salire. Con la soglia d'età il costo sarà invece solo di un miliardo". Saranno confermate per un altro anno, inoltre, Opzione Donna e Ape Sociale.

Poi Durigon sposta la lente sui più giovani: "Un problema serio - dice - certo loro non useranno mai Quota 41, difficile che abbiano 41 anni di contributi filati. Immagino per loro una 'pace contributiva' per coprire i buchi del lavoro saltuario, un riscatto della laurea agevolato e la defiscalizzazione per la previdenza complementare".