Mezz'ora in più, Zingaretti su Conte: lo critica poi lo vuole come alleato

13 novembre 2022

Nicola Zingaretti critica Conte. Poi lo cerca come alleato in vista delle prossime elezioni regionali. L'ex governatore del Lazio dice tutto e il contrario di tutto nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" in onda il 13 novembre su Rai3. Oggetto del contendere è il rapporto con Conte e il M5s in vista delle prossime elezioni regionali in programma a marzo. La mia «è una critica forte al leader del M5s, Giuseppe Conte, perché credo abbia sbagliato» nel far «pesare la politica nazionale nelle vicende dei territori, come Calenda che dice che l’unità si fa solo attorno a lui. E lo dico aggiungendo che non c’è politico che abbia sostenuto il governo del Conte 2 come il sottoscritto: io ho sempre detto che l’alternativa alla destra era questa alleanza. Oggi però dico che Giuseppe Conte ha sbagliato». Lo ha detto il deputato del Pd e presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a «Mezz’ora in più» su Rai 3. «Non so cosa ha in mente Conte ma io nei prossimi giorni continuerò a cercarlo - ha aggiunto Zingaretti - L’aiuto che posso dare è quello di continuare a chiedere unità», per riaprire un dialogo in vista delle Regionali in cui «combatteremo per vincere e bloccare la destra anche a marzo».

Poi Zingaretti parla della situazione esplosiva interna ai dem. «Non mi piace l’aria che si respira nel Pd - prosegue il deputato Pd - Non possiamo solo aspettare il congresso ma dobbiamo creare più giustizia per le persone, per le imprese, la scuola, l’università». Per Zingaretti il problema principale del Pd è stata «la distanza tra noi e i cittadini, perché abbiamo difeso poco gli ultimi, lontani dall’aumento drammatico delle diseguaglianze - ha aggiunto Zingaretti - Credo che se viviamo questa situazione è perché restiamo l’unico partito non personale. I partiti personali sono una patologia della democrazia che rischiano di anteporre il destino di qualcuno a quelli del Paese. Quello che chiedo adesso sono nomi e piattaforme», ha concluso.