Mezz'ora In Più, Bettini azzera il Pd e smaschera i dirigenti: "Senza idee"

06 novembre 2022 a

a

a

"La sinistra deve riprendere la sua missione, che ha perduto. La sinistra inizia da Spartacus. Oggi questo è un tema di fondo". Goffredo Bettini, in collegamento con Lucia Annunziata a "Mezz'ora in più", domenica 6 novembre su Rai 3, non risparmia le critiche al suo Pd: "Siamo in una fase totalmente nuova in cui la sinistra deve fare la sinistra. Deve riprendere la sua visione, perduta, di capovolgere i rapporti tra chi sta sotto e sopra. È la sua missione".

Sulla possibile alleanza con il Movimento 5 stelle Bettini si dice completamente d'accordo: "Conte è un compagno di viaggio, un potenziale alleato. Ma anche nel Lazio i rapporti unitari sono andati a pallino. Conte ha fatto l'errore di far cadere il governo Draghi, noi l'errore di dire mai più con il M5s".

Poi l'affondo: "Da anni - rivela - non cerco nessun incarico né politico né di governo. Cerco di dare un contributo di idee, mi hanno zittito. Nel Pd ci sono fior fiore di dirigenti, ma io sono contro il nuovismo senza idee: mi auguro che ci sia una nuova generazione che ha il diritto di emergere e che ci sia un contributo di idee. Mancano le idee, ci sono idee povere, non ci sono intellettuali".