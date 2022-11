Governo, Giorgia Meloni avverte FdI: bisogna andare veloci

Luigi Frasca 10 novembre 2022 a

La legge di bilancio andrà approntata in tempi record, e per questo motivo è necessario un coordinamento dei parlamentari con i vertici dei gruppi di Camera e Senato per evitare fughe in avanti; ma soprattutto va garantita la presenza nelle Commissioni. Giorgia Meloni rivolge agli eletti di Fdi un appello alla responsabilità, chiedendo compattezza in vista della presentazione della manovra finanziaria. «Vi prego di fidarvi dei vostri capigruppo, di non andare in ordine sparso, di capire quando vi viene detto di no», ha rimarcato nel corso dell’assemblea congiunta la premier e leader di Fratelli d’Italia, secondo quanto ricostruito dall'agenzia Adnkronos. La sabbia nella clessidra scorre velocemente e di questo la presidente del Consiglio è consapevole: «Abbiamo pochissimo tempo, siamo fuori tempo per la presentazione della legge di bilancio, siamo giustificati perché ci sono state le elezioni. La stiamo scrivendo in dieci giorni, una cosa che non si è mai vista», ammette Meloni, spiegando che «il Parlamento si troverà ad approvarla con tempi ristretti. Costringeremo il Parlamento a dei tempi che non sono proprio ordinari, ma siamo arrivati due settimane fa».

Da Meloni arriva una frecciata nei confronti del precedente esecutivo guidato da Mario Draghi: «L’anno scorso, quando c’era un governo da febbraio, la legge di bilancio arrivava in Parlamento il 20 novembre e nessuno ha detto niente. Erano in maggioranza quelli che oggi ci fanno la morale...». Toccherà agli eletti di Fdi fare la loro parte, in Aula ma soprattutto in Commissione. «I capigruppo a livello di Commissione devono fare un lavoro preziosissimo di verifica delle presenze. Perché, signori, per la situazione storica in cui ci troviamo e la responsabilità che abbiamo sulle spalle, nessuno può permettersi di fare il parlamentare part-time», rimarca Meloni, consigliando a deputati e senatori di dimettersi «da altri incarichi a livello locale»: «Vi dovete dedicare a questo», l’appello della leader. «Normalmente - spiega ancora Meloni - in Parlamento si vota il martedì, mercoledì e giovedì: non escludete che si voti anche lunedì e venerdì, quindi io vi consiglio di non prendere impegni che non siano fare il vostro lavoro in Aula e in Commissione». «Possiamo fare un ottimo lavoro a livello di governo, ma se poi non c’è il Parlamento a far camminare velocemente, a migliorare i provvedimenti in tempi rapidi, rimaniamo impantanati», mette in guardia la presidente del Consiglio.

Ma il leader di FdI ha anche criticato i partiti dell’opposizione che attaccano il governo sui provvedimenti sullo sbarco degli immigrati: «Quello che continua a stupirmi è che una intera parte d’Italia remi contro l’interesse nazionale italiano. Questa è una cosa alla quale non riuscirò mai ad abituarmi. La sinistra sembra felice di vedere l’Italia attaccata e possibilmente umiliata, ma noi invece lavoriamo per una Italia rispettata a livello internazionale». E proprio in tema di alleanze internazionali oggi il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sarà a Roma e incontrerà Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Stoltenberg terrà inoltre un discorso alla Nato Cyber Defense Pledge Conference, che sarà ospitata da Italia e Stati Uniti a Roma.